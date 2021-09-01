Polis memurları KADES için kamera karşısına çıktı
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Polis memurları KADES için kamera karşısına çıktı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için cep telefonlarına yüklenen bir uygulama ile çalışan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) için klip çekildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü tarafından kadına yönelik şiddetle mücadele için cep telefonlarına yüklenen bir uygulama ile çalışan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) için klip çekildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memurlarının rol aldığı 2 dakikalık klipte KADES uygulamasının nasıl çalıştığı anlatıldı.

Klipte, kendisini rahatsız eden eşinden şikayetçi olmak için polis merkezine giden kadına KADES uygulamasının anlatılması, telefonuna kurduğu uygulama sayesinde kapısına dayanan eşinden kurtulmak isteyen kadının KADES acil durum butonuna basmasının ardından kısa sürede ihbarın geldiği eve giden polis ekipleri kapının önünde bekleyen kişiyi gözaltına alarak ekip otosuna bindirdikleri o anlar görüntülere yansıdı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından KADES klıibini, "Şiddete karşı Kades'le bize sadece bir tuş mesafedesiniz. Bir gün değil her gün yanınızdayız. Kadına şiddetle mücadelede kararlıyız. Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) ile ekiplerimiz, bir tıkla yanınızda." notuyla paylaştı.

Polis memurları KADES için kamera karşısına çıktı
Polis memurları KADES için kamera karşısına çıktı
Polis memurları KADES için kamera karşısına çıktı
Polis memurları KADES için kamera karşısına çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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