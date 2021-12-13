Bolu'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
BOLU (AA) - Bolu'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Seben ilçesinden görevden dönen 2 polis, Bolu yönüne giden bir aracın zikzak çizerek ilerlediğini fark etti.
Durdurulan aracın sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi kimlik sorgusu yapan polisler, koltuk üzerinde pompalı av tüfeğini olduğunu gördü.
Ruhsatsız olduğu belirlenen tüfeğe el konulurken, sürücü S.Ö. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
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