Bolu'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi

Bolu'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da polis ekiplerinin şüphelenerek durdurduğu araç içerisinde ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Seben ilçesinden görevden dönen 2 polis, Bolu yönüne giden bir aracın zikzak çizerek ilerlediğini fark etti.

Durdurulan aracın sürücüsünün şüpheli hareketler sergilemesi kimlik sorgusu yapan polisler, koltuk üzerinde pompalı av tüfeğini olduğunu gördü.

Ruhsatsız olduğu belirlenen tüfeğe el konulurken, sürücü S.Ö. olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mitingine bombalı saldırı girişiminde bulunan 3 şüpheli tutuklandı

 Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

Son dakika haber! ÖNCE LÜKS ARAÇLAR VE PARALAR KAZANDIRDILAR SONRA DOLANDIRDILAR

 Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

Alkollü Rus vatandaşı, polise zor anlar yaşattı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title