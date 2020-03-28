Bolu'da polis ekipleri vatandaşları evde kalmaları yönünde uyardı Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araç sürücülerini zorunlu olmadıkça şehir değiştirmeyerek evde kalmaları yönünde uyardı.

Bolu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında trafik polisleri, araç sürücülerini zorunlu olmadıkça şehir değiştirmeyerek evde kalmaları yönünde uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığınca 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanların sokağa çıkmasının sınırlandırılmasının ardından çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, şehrin giriş ve çıkışlarında uygulama yaparak, sürücülere salgına karşı daha duyarlı olmaları ve evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Uygulama noktalarına gelen araçları durdurarak, sürücülere, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkılmamasını hatırlatan ekipler, hastalığın tehlikesine dikkat çekti.

Sürücüler ise gerekli tedbirleri aldıklarını ve zorunlu nedenlerle yola çıktıklarını kaydetti.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'de koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hastalığın salgın haline gelmesinin engellenmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından alınan tedbirlere ek olarak Türkiye genelinde olduğu gibi Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ve Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince tedbirler alındığı ifade edildi.

Bu tedbirler kapsamında il merkezinde 8 noktada trafik kontrol noktasının oluşturulduğunun belirtildi.

Kaynak: AA