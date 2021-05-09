Bolu'da polis ekipleri "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bolu'da polis ekipleri "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim yaptı

Bolu'da polis ekipleri 'tam kapanma' kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim yaptı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim gerçekleştirdi.

Bolu'da polis ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede uygulanan "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim gerçekleştirdi.

Kentte salgın tedbirleri kapsamında denetimler aralıksız devam ediyor.

Polis ekipleri gün içinde hem kalabalık cadde ve sokaklarda hem de şehrin giriş, çıkış noktalarında uygulama yaptı.

İftardan sonra da akaryakıt istasyonlarına giden polis ekipleri, buralara gelen vatandaşların sokağa çıkma muafiyeti olup olmadığını kontrol etti.

Bazı vatandaşlar işten çıktıktan sonra evlerine geçerken akaryakıt almak istediklerini belirtirken, bazılarının ise izin belgesi olmadığı halde alışverişe geldiği tespit edildi.

"Sigara almaya çıktım, ceza yazamazsın..."

Çıkınlar Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yapılan denetimde, sigara almak için geldiğini ileri süren bir vatandaş kendisine işlem yapılmasına tepki gösterdi.

Polis ekipleriyle kısa süreli tartışan vatandaş, "Beni karakola götürün. Ben evimden çıkmışım, sigara almışım. Siz bana ceza yazmaya çalışıyorsunuz. Ben inşaatçıyım kardeşim, emekçiyim. Ben vergimi veriyorsam, her şeyimi veriyorsam, sen de benim üstümden maaşını alıyorsun. Sen bana ceza yazamazsın." sözleriyle itiraz etti.

Polis ekipleri ise söz konusu kişinin elindeki izin belgesinin işe giderken geçerli olduğunu, gece saatlerinde hiçbir işlevinin bulunmadığını belirterek kendisi hakkında tutanak düzenledi.

Ekipler tarafından Çıkınlar ve Beşkavaklar mahallelerindeki akaryakıt istasyonlarında kısıtlama kurallarına uymadıkları belirlenen 24 kişi hakkında işlem yapıldı.

Ekiplerin ilerleyen saatlerde de denetimlere devam edecekleri bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Çifte ölümde korkunç ihtimal: Doktor baba, kızını öldürdükten sonra intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Donald Trump Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Yaşar Burcu Biricik Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ozan Tufan Mesut Özil Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bolu'da polis ekipleri "tam kapanma" kapsamında akaryakıt istasyonlarında denetim yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.5.2021 00:54:15. #1.16#

title