Bolu'da, polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
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Bolu'da, polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarını besledi.

Bolu'da, polis ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı
24.05.2020 17:32 | Son Güncelleme: 24.05.2020 17:35

Bolu'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde sokak hayvanlarını besledi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında 23 Mayıs tarihinden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması Bolu'da da uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde aç kalan sokak hayvanları için ise polis ekipleri seferber oldu. Bolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında sokak hayvanları için mama bıraktı. Bazı polisler ise gördükleri hayvanları elleri ile beslerken, ekiplerin sokağa çıkma kısıtlaması süresi boyunca mama bırakma çalışmaları yapacağı belirtildi. - BOLU

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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