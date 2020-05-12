Bolu'da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
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Bolu'da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı

Bolu'da, çok sayıda bisikleti çalarak internet sitelerinden sattığı tespit edilen Z.K. (36), polis ekiplerinin müşteri kılığında düzenlediği operasyonda yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Bolu'da polis ekipleri, bisiklet hırsızını müşteri kılığına girerek yakaladı
12.05.2020 14:15 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:15

Bolu'da, çok sayıda bisikleti çalarak internet sitelerinden sattığı tespit edilen Z.K. (36), polis ekiplerinin müşteri kılığında düzenlediği operasyonda yakalanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekipleri, 2020 yılının başından bu yana meydana gelen bisiklet hırsızlıkları ile alakalı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çalınan bisikletlerin, Düzce'ye bir internet sitesi üzerinden satıldığı tespit edildi. Düzenlenen operasyonda polis ekipleri, müşteri kılığına girerek bisiklet satıcısı ile irtibat kurdu. Bisikleti satın alacağını söyleyen polis ekipleri, satıcıyı söyledikleri adrese çağırdı. Polislerin söylediği adrese gelen Z.K., yapılan operasyonda yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Z.K.'nın daha önceden aynı suçtan 13 dosyasının bulunduğu öğrenildi. Apartmanların güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Z.K.'nın, bisikletleri çalarak olay yerlerinden hızla uzaklaştığı yer aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Z.K., adliyeye sevk edildi. - BOLU

Kaynak: İHA

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