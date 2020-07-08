Bolu'da polis araçları dezenfekte edildi Bolu'da, resmi ve sivil polis araçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Bolu'da, resmi ve sivil polis araçları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildi.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekiplerin kullanmış oldukları araçlar Kovid-19 tedbirleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü araç park alanında dezenfekte edildi.

Gerekli koruyucu tedbirleri alan dezenfektan ekibi, dezenfekte çalışması için gelen resmi ve sivil araçların içerisinde temizlik çalışması yaptı.

Kaynak: AA