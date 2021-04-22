Son dakika haber | Polis 1 saat boyunca mezarların arasında intihar etmek istediği iddia edilen kişiyi aradı
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Son dakika haber | Polis 1 saat boyunca mezarların arasında intihar etmek istediği iddia edilen kişiyi aradı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Bolu'da, polis ekipleri mezarlığın içinde intihar etmek istediği ileri sürülen kişiyi bulmak için mezarların arasında 1 saat arama yaptı.

Bolu'da, polis ekipleri mezarlığın içinde intihar etmek istediği ileri sürülen kişiyi bulmak için mezarların arasında 1 saat arama yaptı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri bir vatandaşın Çığırtkanlar Mezarlığı'nda intihar etmek istediği ihbarını aldı.

İhbarı değerlendiren Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çayırköy köyü mevkisinde bulunan mezarlığın çevresinde çalışma başlattı.

Polis ekipleri el fenerleri ile mezarlığın içindeki mezarlar arasında 1 saat boyunca intihar etmek istediği iddia edilen vatandaşı aradı.

Ekipler, arama sonucu kimseyi bulamayınca ihbarcıya ulaşmaya çalıştı.

İhbarcının telefonuna da ulaşamayan polis ekipleri, mezarlık çevresine detaylı arama çalışması başlattı.

Son dakika haber | Polis 1 saat boyunca mezarların arasında intihar etmek istediği iddia edilen kişiyi aradı
Son dakika haber | Polis 1 saat boyunca mezarların arasında intihar etmek istediği iddia edilen kişiyi aradı
Son dakika haber | Polis 1 saat boyunca mezarların arasında intihar etmek istediği iddia edilen kişiyi aradı
Son dakika haber | Polis 1 saat boyunca mezarların arasında intihar etmek istediği iddia edilen kişiyi aradı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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