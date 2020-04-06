Bolu'da 'plaka' denetimi BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki 24 kontrol noktasında, polis ve jandarma ekiplerince durdurulan araçlardaki kişilerin ateşleri ölçüldü.

BOLU'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki 24 kontrol noktasında, polis ve jandarma ekiplerince durdurulan araçlardaki kişilerin ateşleri ölçüldü. Kent merkezinde ise bugün trafiğe çıkması yasak olan, plakası tek rakamla biten araçların sürücüleri, polis tarafından uyarıldı.

Bolu'da koronavirüsün yayılma hızını azaltmak için İl Sağlık Müdürlüğü ile polis ve jandarma ekipleri, denetimlerini aralıksız sürdürdü. D-100 yolu güzergahları ile TEM yolu çıkışındaki 24 ayrı noktada durdurulan araçlardaki kişilerin ateşleri ölçüldü. Polis ekipleri tarafından kontrol noktasında durdurulan araçların sürücülerine, nerede yaşadıkları ve nereye gittikleri soruldu. Polisler, araçta maskesiz bulunanları da uyardı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit Başkanlığı'nda önceki gün toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından plakasının sonu çift rakamla biten araçların, ayın çift sayılı günlerinde, tek rakamla bitenlerin ise ayın tek sayılı günlerinde trafiğe çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda polis ekipleri, kent merkezinde plaka uygulaması yaptı. Bugün için trafiğe çıkarılması yasak olan tek rakamlı plakalı araçlar durdurularak sürücülerin evrakı ve çalışma izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi olmayan, sonu tek rakamlı plakalı araçların sürücüleri, trafiğe çıkmamaları konusunda uyarıldı. Sürücülere, birden fazla kez kurala uymamaları halinde ceza kesileceği söylendi.

Kaynak: DHA