Bolu'da pencereden düşen kadın yaralandı
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Bolu'da pencereden düşen kadın yaralandı

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da pencereden düşen kadın yaralandı

Bolu'da üçüncü kattaki evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı.

Bolu'da üçüncü kattaki evinin penceresinden park halindeki otomobilin üzerine düşen kadın yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi 404. Sokak'ta bir apartmanın üçüncü katında oturan G.A. henüz belirlenemeyen nedenle pencereden park halindeki otomobilin üzerine düştü.

Apartmanın giriş katında oturanlar, duydukları ses üzerine camdan baktıklarında kadının otomobilin önünde olduğunu fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralanan G.A. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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