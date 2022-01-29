Bolu'da peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Bolu'da peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

AA, Zafer Göder - Güncel
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Bolu'da peluş oyuncağa gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

BOLU (AA) - Bolu'da durdurulan yolcu otobüsünde peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleştirilen yol denetiminde durdurulan ve Irak'tan İstanbul'a gittiği belirlenen yolcu otobüsünde arama yapıldı.

Narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine bir valizde yapılan detaylı aramada, peluş oyuncağa gizlenmiş 60 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Olayla ilgili valizin sahibi gözaltına alındı.

AA / Zafer Göder - Güncel

Anadolu Otoyolu, Uyuşturucu, Irak, Bolu, Güncel, Haber

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