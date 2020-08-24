Bolu'da pazarda esnafın tezgah tartışması BOLU'da bir grup esnaf, koronavirüs önlemlerine rağmen fazla tezgah açmak isteyince tartışma çıktı.

BOLU'da bir grup esnaf, koronavirüs önlemlerine rağmen fazla tezgah açmak isteyince tartışma çıktı. Birbirlerine bağıran esnaf, vatandaşlar ve yetkililer tarafından yatıştırıldı.

Bolu'da İhsaniye Mahallesi'nde pazartesi günleri kurulan pazarda koronavirüs önlemleri kapsamında tezgah arasındaki mesafe artırılarak, sayı azaltıldı. Esnafın bazıları tezgah kurmak isteyince tartışma çıktı. Yasağa rağmen tezgah kuran kişilerin önüne pazarcılardan bazıları araçlarını çekti. Esnaf birbirlerine bağırırken, olay yerine zabıta ve polis ekipleri geldi. Yetkililerin yaptığı görüşmelerin ardından esnaf sakinleştirildi. Alınan tedbirler kapsamında fazla tezgah kurulmasına ise izin verilmedi.

Kaynak: DHA