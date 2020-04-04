Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu
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Recep Tayyip Erdoğan, Bolu

Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu

Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu Bolu'da, semt pazarının girişine kurulan kontrol noktalarında vatandaşlar dezenfektan kullandırılırken, maske dağıtımı yapıldı.

04.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 04.04.2020 16:26
Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu

Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu

BOLU - Bolu'da, semt pazarının girişine kurulan kontrol noktalarında vatandaşlar dezenfektan kullandırılırken, maske dağıtımı yapıldı.

Bolu'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı korona virüs tedbirleri kapsamında, Bahçelievler mahallesi semt pazarının girişine Bolu Belediyesi ve Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası tarafından kontrol noktası kuruldu. Zabıta ekipleri tarafından pazara giren vatandaşların ellerine dezenfektan sıkılıp maske dağıtımı yapılarak, ürünlere dokunmaması konusunda uyarılarda bulunuldu. Öte yandan pazara girmek isteyen 65 yaş üstü, engelli ve 20 yaş altındaki vatandaşlar evlere dönmesi konusunda uyarıldı.

"Bizim müşterilerimizden istediğimiz, pazar alanlarında fazla beklemesinler"

Alınan önlemler hakkında konuşan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası Başkanı Mustafa Altındal, vatandaşlardan pazar alanlarında fazla beklememelerini isteyerek, "Biz önlem almak için saat 08.00'de geldik. Zabıta arkadaşlarımız ile beraber en başta tezgah aralarına, bir tezgahlık boşluk bıraktık. Bütün esnaflara maske ve eldiven taktık. Pazara 2 giriş yaptık. Öbür girişleri kapattık. Giriş alanlarına maskesiz, eldivensiz hiçbir müşteri alınmıyor. Artı 65 yaş üzeri, 20 yaş altı vatandaşlara dikkat ediyoruz. Bizim müşterilerimizden istediğimiz, pazar alanlarında fazla beklemesinler. İşlerini bir an önce yapsınlar, evlerine dönsünler" diye konuştu.

Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu

Kaynak: İHA

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Bolu'da pazar girişi yerlerine kontrol noktası kuruldu
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