Bolu'da, patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu
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Bolu'da, patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu

Bolu'da, patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu Bolu'da, alt yapı çalışması nedeniyle kazılan yoldan düşen asfalt parçasının patlattığı doğalgaz borusu gürültüyle uyanan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

10.06.2020 01:29 | Son Güncelleme: 10.06.2020 01:35

Bolu'da, patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu

BOLU - Bolu'da, alt yapı çalışması nedeniyle kazılan yoldan düşen asfalt parçasının patlattığı doğalgaz borusu gürültüyle uyanan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Olay, saat 00.15 sıralarında Borazanlar mahallesi Gelincik sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yapılan alt yapı çalışması nedeniyle kazılan yoldaki büyük bir asfalt parçası doğalgaz hattının geçtiği borunun üzerine düştü. Asfaltın düştüğü borunun büyük bir gürültüyle patlaması üzerine sokak üzerinde yaşayan vatandaşlar panik halinde dışarı çıktı.

Patlayan doğalgaz borusunda yoğun sızıntı olduğunu farkeden vatandaşlar, durumu itfaiye ve doğalgaz acil ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, doğalgaz hattını keserek sızıntıyı önledi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Rasim Özdemir, doğalgaz borusunun patladığı yere gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerin ardından doğalgaz acil ve belediye yetkilileri kazıyı yapan müteahhit firma hakkında tutanak tutarak olay yerinden ayrıldı.

Bolu'da, patlayan doğalgaz borusu paniğe neden oldu

Kaynak: İHA

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