Bolu'da parmak ucu kopan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da parmak ucu kopan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel
Bolu'da parmak ucu kopan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da parmağının ucunun kopması sonucu yaralanan inşaat işçisi hastanede tedavi altına alındı.

BOLU (AA) - Bolu'da parmağının ucunun kopması sonucu yaralanan inşaat işçisi hastanede tedavi altına alındı.

Beşkavaklar Mahallesi'nde demir bükme makinesinde çalışan inşaat işçisi Mustafa Atan'ın (55) sağ elindeki yüzük parmağı, demir çubuklar arasında kaldı.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Atan'ın parmağının uç kısmının koptuğunu belirledi.

Çevrede arama yapan ekipler, parmağın parçasını iş eldiveninin içerisinde buldu.

Ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Atan'ın kopan parmak ucu, cerrahi operasyonla yerine dikilecek.

Bolu'da parmak ucu kopan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı

Bolu'da parmak ucu kopan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdülhamit Gül Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Bülent Ersoy Burak Yamantürk İbrahim Tatlıses Yiğit Marcus Aral
Spor Balotelli Bülent Uygun Lionel Messi Mehmet Topal Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bolu'da parmak ucu kopan inşaat işçisi hastaneye kaldırıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 12:11:50. #1.12#