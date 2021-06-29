Bolu'da parkta yürüyen kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası
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Bolu'da parkta yürüyen kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası

Bolu'da parkta yürüyen kadını bıçakla yaraladığı iddia edilen sanığa 15 yıl hapis cezası
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da parkta yürüyen 24 yaşındaki M.C'yi 3 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu'da parkta yürüyen 24 yaşındaki M.C'yi 3 yerinden bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Z.K. ve avukatlar katıldı.

Duruşmada son savunmasını yapan sanık, pişman olduğunu belirterek, M.C. ve ailesinden özür diledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanığın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs" suçundan 15 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Karaçayır Mahallesi'nde 23 Aralık 2020'de parkta yürüyüş yapan M.C'yi bıçakla yaraladığı iddia edilen Z.K, olayın ardından kaçmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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