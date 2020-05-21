Bolu'da, parke taşları yerini 'sıcak asfalta' bırakıyor Bolu Belediyesi mahallelerde yapılaşması bitmiş cadde ve sokaklarda ekonomik ömrünü tamamlamış kilitli parke taşlarını söküp, yerine yollarını sıcak asfaltla yeniliyor.

Bolu Belediyesi mahallelerde yapılaşması bitmiş cadde ve sokaklarda ekonomik ömrünü tamamlamış kilitli parke taşlarını söküp, yerine yollarını sıcak asfaltla yeniliyor.

Koronavirüs salgınına rağmen planlı çalışmalarında hız kesmeyen Bolu Belediyesi, ekonomik ömrünü tamamlamış kilitli parke taşları söküp, yolları sıcak asfalt ile yeniliyor. Şehrin tamamında yapılaşması tamamlamış tüm sokak ve caddelerin tek tek elden geçirilecek çalışmanın startı Gölyüzü Mahallesi İlhan Sokak'tan verildi.

Kaldırımlar baştan aşağı yenilendi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kısa süre önce başlatılan çalışmalar kapsamında, sokaktaki deforme kilitli parke taşları söküp, kaldırımları baştan aşağı yeniledi.

Sokağın yol altyapısındaki eksiklikleri de gideren ekipler bugün asfalt çalışmasına başladı. Asfalt ekipleri, trafiğe kapattıkları sokakta sıcak asfalt serimi gerçekleştiriyor. Çalışmaların en geç Perşembe gününe kadar tamamlanarak, İlhan Sokak yeniden trafiğe açılması hedefleniyor. - BOLU

Kaynak: İHA