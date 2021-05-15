Park halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi
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Park halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi

Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da park halindeyken yanan midibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Bolu'da park halindeyken yanan midibüs tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Bolu Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Mustafa Mutalay, Alpağutbey Mahallesi 4017. Sokak üzerinde yanan midibüsü görerek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle bir turizm firmasına ait midibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Mustafa Mutalay, temizlik bölgesine geçtiği esnada duman gördüğünü belirterek, "Dumanı görünce hemen koşa koşa buraya gelerek itfaiyeye haber verdim. Vatandaş olarak bağırdım, çağırdım. Ama bölgedeki binalardan çıkan olmadı." dedi.

Park halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi
Park halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi
Park halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi
Park halindeyken yanan midibüs kullanılmaz hale geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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