Park halindeyken alev alan otomobil hasar gördü

BOLU (AA) - Bolu'da park halindeyken alev alan otomobilin motor kısmında hasar oluştu.

Beşkavaklar Mahallesi'nde park halindeki 34 AU 4825 plakalı otomobilini çalıştırarak eve giden Enver Seren Yalçın, döndüğünde aracın motor kısmından alevlerin yükseldiğini gördü.

Yangın söndürme tüpüyle hızla alevlere müdahale eden Yalçın'a, diğer sürücüler de yardım etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını aracın diğer bölümlerine sıçramadan söndürdü.

Aracın motor kısmı büyük hasar gördü.