Bolu'da park halindeki yolcu midibüsü yandı

BOLU'a, park halindeki yolcu midibüsünde çıkan yangın, temizlik işçisinin fark edip, itfaiyeye haber vermesiyle söndürüldü.

BOLU'a, park halindeki yolcu midibüsünde çıkan yangın, temizlik işçisinin fark edip, itfaiyeye haber vermesiyle söndürüldü. Alevlerin sardığı midibüs, kullanılamaz hale geldi.

Alpağutbey Mahallesi 4017 Sokak'ta, saat 06.30 sıralarında, Bahadır Demirok'a ait, 14 S 0016 plakalı, park halindeki yolcu midibüsünde yangın başladı. Araçta henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangını fark eden temizlik işçisi Mustafa Mutalay, itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Alevler, kontrol altına alınıp, söndürülürken, midibüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı