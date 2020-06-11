Bolu'da para bozdurma yöntemiyle piyasaya sahte para süren 3 kişi gözaltına alındı
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Bolu'da para bozdurma yöntemiyle piyasaya sahte para süren 3 kişi gözaltına alındı

Türkiye'nin farklı illerinde para bozdurmak yöntemiyle piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 3 kişi, Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Bolu'da para bozdurma yöntemiyle piyasaya sahte para süren 3 kişi gözaltına alındı
11.06.2020 14:24 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:27

Türkiye'nin farklı illerinde para bozdurmak yöntemiyle piyasaya sahte para sürdükleri belirlenen 3 kişi, Bolu'da TEM Otoyolu üzerinde yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye'nin farklı illerinde para bozdurmak yöntemiyle piyasaya sahte para süren bir çetenin Kocaeli, Zonguldak ve Bolu'da vatandaşları dolandırdığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Sahte paralarla dolandırılan vatandaşların ifadeleri üzerine şüphelilerin yolculuk yaptığı otomobil tespit edildi. Plaka tanıma sistemi üzerinden şüpheli aracın Bolu sınırları içerisinde TEM Otoyolu İstanbul yönünde ilerlediğinin belirlenmesi üzerine, otoyolda operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda araç içerisinde bulunan N.Ç. (52), S.K. (23) ve E.D. (17) isimli şahısların üzerinde ve araçta yapılan aramalarda 15 bin 350 lira sahte para ile suçtan elde ettikleri değerlendirilen 19 bin 425 lira gerçek para ele geçirildi.

Yapılan araştırmalarda şahısların para bozdurmak yöntemiyle vatandaşlardan gerçek paraları aldıktan sonra vazgeçtiklerini söyleyerek yanlarındaki sahte paraları geri verdikleri belirlendi. 3 şüphelinin bu yöntemle Zonguldak il merkezinde bir şahsa 12 adet sahte 100 TL, Ereğli ilçesinde bir şahsa 4 adet sahte 100 TL, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahsa 4 adet sahte 100 TL ve Bolu'nun Gerede ilçesinde bir şahsa 4 adet sahte 100 TL para verdikleri tespit edildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BOLU

Kaynak: İHA

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