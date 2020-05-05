Bolu'da pandemi hastanesindeki son hastalar da taburcu edildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Bolu'da pandemi hastanesindeki son hastalar da taburcu edildi

Bolu'da pandemi hastanesindeki son hastalar da taburcu edildi
05.05.2020 09:56 | Son Güncelleme: 05.05.2020 10:02

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören son hastalar da taburcu edildi.

Bolu'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında pandemi hastanesi olarak hizmet veren İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinde koronavirüs tedavisi gören son hastalar da taburcu edildi.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbirlerin ve tedavilerin sürdüğünü belirtti.

Kovid-19 hastalarının tedavilerine yönelik olarak hastanelerde hizmet verilmeye devam edildiğini hatırlatan Ümit, "İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanemiz 4 Nisan 2020 tarihinde Kovid-19 pozitif hastalarımızın izolasyonu amacıyla tahsis edilmiş ve aynı tarihte hasta kabulüne başlamıştı. Bolu'da pandemi hastanelerinde tedavisine başlanan ve 5 günlük süreyi tamamlayan hastalarımızın 14 günlük izolasyon süreci bu hastanemizde tamamlanarak taburcu olmaları sağlandı. Hastanede 3 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla son hastamız da taburcu oldu." bilgisini paylaştı.

İzzet Baysal Fizik Tedavi Eğitim Araştırma Hastanesinin dezenfekte edilerek, kendi hastalarını kabul etmeye başlayacağını bildiren Vali Ümit, "Bu hastaların taburcu edilmiş olmaları, hastanenin asli fonksiyonuna döndürülmesi, rehavet sebebi olmamalı." dedi.

Tehlikenin sürdüğünü vurgulayan Ümit, "Bolu'da hemen hemen her gün pozitif vakalar tespit ediliyor. Bunun için denetimler arttırıldı. Kurallara uymayanlara ceza uygulanıyor ve suç duyurusunda da bulunuluyor." diye konuştu.

Vali Ümit, sağlık için sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına mutlaka uyulması gerektiğini anlatarak, zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkılmamasını istedi.

Bu arada, söz konusu hastaneden taburcu edilen son hastalar da sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde hastaneden ayrıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu Haberler
Şarkıcı Ebru Polat, Nihat Hatipoğlu'nun programına video göndererek soru sordu
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı Haberler
14 yaşındaki kızını, sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan ahlaksız anne için tutuklama kararı
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti Haberler
HDP Milletvekili Ahmet Şık, partisini bombalayarak istifa etti
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz Haberler
Yılmaz Erdoğan, Acun Ilıcalı'yı aradı: Ersin'in köpeğinin öldüğünü söylersek adamı kaybedebiliriz
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu Haberler
Ambulans helikopterin tarlalarına inmesine izin vermeyen kadın suskunluğunu bozdu
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı Haberler
HDP, partisini eleştirerek istifa eden Ahmet Şık'la ilgili açıklama yaptı
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
ABD'nin umut bağladığı korona ilacı Remdesivir'e Dünya Sağlık Örgütü'nden yeşil ışık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, darbe imalarıyla ilgili CHP'lilere çok sert tepki gösterdi
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Selçuk Şahin: Galatasaray'a attığım gol inanılmaz bir andı
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs uzun süre bizimle olacak
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Davutoğlu, darbe iması yapan CHP'lilere sert çıktı: Demokrasi düşmanları
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Cristiano Ronaldo, annesine Anneler Günü için 100 bin euroluk lüks bir araba hediye etti
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Uzman isim, 11 Mayıs'ta açılacak AVM'ler için uyardı: En riskli tercih
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Almanya'da 9 Mayıs'tan itibaren camiler ibadete açılıyor! Cuma ve teravih namazlarına izin yok
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Mayıs 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Starbucks ABD'deki mağazaların yüzde 85'ini gelecek hafta açacak
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Fahrettin Altun'dan Erdoğan'ı hedef alan köşe yazısına sert tepki: Hastalıklı zihniyet
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Kısıtlamada sokağa çıktı, jandarmayı görünce kaçarken kalp krizinden öldü
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Bebeğini kaçırıp boğazına bıçak dayayan baba: Kendimi kaybettim, çok pişmanım
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Kontratı dolmasına rağmen evini boşaltmayan Diagne, ev sahibini tehdit etti
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Yasağa rağmen sokağa çıkan genç, tanınmamak için maskeyle gezdi
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, hastalanan yavrusunu hastaneye taşıyan kedinin hikayesini paylaştı
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bergkamp öncülüğünde, Kuyt, Cocu, Koeman ve Larsson'dan oluşan konsorsiyum Premier Lig'den kulüp satın alacak
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Bu kez İzmir'de görülen çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği iddiası tartışma yarattı
Koronavirüste 'sahte şafak' tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Loris Karius, Beşiktaş'la olan sözleşmesini tek taraflı feshetti
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Zeydan Karalar, CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Askerlik terhis işlemleri 31 Mayıs'ta başlayacak
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 483 kişi hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Mustafa Şentop Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Falcao Ali Koç Can Bartu Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Ankara Haziran Futbolcu
Şu an buradasınız: Bolu'da pandemi hastanesindeki son hastalar da taburcu edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.5.2020 10:13:47. #1.14#
title