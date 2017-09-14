Bolu'da Özel Harekatlı Narkotik uygulaması



BOLU - Bolu'da, aralarında Özel Harekat Polisleri'nin de olduğu yaklaşık 50 kişi ile Narkotik Sokak Uygulaması gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM, Asayiş, Narkotim ve Özel Harekat Polisleri'nden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan kafe ve umuma açık yerlerde "Narkotik Sokak Uygulaması" yaptı.

Kafelerde bulunan vatandaşlar üzerinde kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması yapan polislere, Özel Harekat ekipleri uzun namlulu silahlarla güvenlik sağladı.

Cadde üzerinde gruplar halinde yürüyen polis ekipleri çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.