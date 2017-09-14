Bolu'da Özel Harekatlı Narkotik Uygulaması

Bolu'da, aralarında Özel Harekat polislerinin de olduğu yaklaşık 50 polis ile "Narkotik Sokak Uygulaması" gerçekleştirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü KOM, TEM, Asayiş, Narkotim ve Özel Harekat polislerinden oluşan yaklaşık 50 kişilik ekip, İzzet Baysal Caddesi üzerinde bulunan kafe ve umuma açık yerlerde "Narkotik Sokak Uygulaması" yaptı. Kafelerde bulunan vatandaşlar üzerinde kimlik kontrolü ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yapan polislere, Özel Harekat ekipleri uzun namlulu silahlarla güvenlik sağladı. Cadde üzerinde gruplar halinde yürüyen polis ekiplerini çevredeki vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi. - BOLU