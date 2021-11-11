Bolu'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
BOLU (AA) - Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde seyreden Furkan A. idaresindeki 14 AAY 340 plakalı motosiklet, Bilal-i Habeşi Cami önünde Muhammed Ömer B'nin kullandığı 14 ABL 164 plakalı otomobille çarpıştı.
Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Taha Onur T, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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