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Bolu'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Bolu'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

BOLU (AA) - Bolu'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Borazanlar Mahallesi Hattat Emin Barın Caddesi'nde seyreden Furkan A. idaresindeki 14 AAY 340 plakalı motosiklet, Bilal-i Habeşi Cami önünde Muhammed Ömer B'nin kullandığı 14 ABL 164 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsü ile arkasındaki Taha Onur T, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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