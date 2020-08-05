Bolu'da otomobilin tabelaya çarpıp savrulması güvenlik kamerasında
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Bolu'da otomobilin tabelaya çarpıp savrulması güvenlik kamerasında

Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin tabelaya çarpıp savrulduğu trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bolu'da otomobilin tabelaya çarpıp savrulması güvenlik kamerasında
05.08.2020 10:57 | Son Güncelleme: 05.08.2020 11:16

Bolu'da kontrolden çıkan otomobilin tabelaya çarpıp savrulduğu trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu'dan Zonguldak istikametine giden Ramazan Ç. idaresindeki 35 AL 3843 plakalı otomobil, Ataköy mevkisinde kontrolden çıkarak bir dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya çarpıp savruldu.

Otomobil sürücüsü ile eşi ve 2 çocuğu kazadan yara almadan kurtuldu.

Öte yandan kaza anı, tesisin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin dinlenme tesisinin girişindeki tabelaya çarparak savrulması ve kazayı görenlerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA

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