Bolu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
21.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:05
Bolu'da devrilen otomobildeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Bolu'da devrilen otomobildeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.
Yeniçağa'dan Mengen yönüne giden A.L. idaresindeki 34 BHY 459 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.
Kazada hafif yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal