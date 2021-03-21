Bolu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bolu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

21.03.2021 11:01 | Son Güncelleme: 21.03.2021 11:05
Bolu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Bolu'da devrilen otomobildeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bolu'da devrilen otomobildeki 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Yeniçağa'dan Mengen yönüne giden A.L. idaresindeki 34 BHY 459 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Binnur Kaya Aleyna Tilki Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Esenyurt
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bolu'da otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 11:05:55. #1.16#
title