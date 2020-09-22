Bolu'da otomobilde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde durdurulan otomobilde yapılan aramada 3 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Anadolu Otoyolu'nun Ankara-İstanbul istikametinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Otomobilde yapılan aramada bagaj kısmına saklanmış 3 kilo 550 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.A. (45) emniyetteki işlemlerinin ardından, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz