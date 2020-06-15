Bolu'da otomobilde yapılan aramada 22 kilogram uyuşturucu bulundu Bolu'da iki kadının olduğu otomobilde yapılan aramada 20 parça halinde 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Bolu'da iki kadının olduğu otomobilde yapılan aramada 20 parça halinde 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir otomobil kent merkezi yakınlarında durduruldu. Ekipler tarafından araç içerisinde yapılan aramada, aracın değişik yerlerine saklanmış durumda 20 parça halinde toplam 22 kilogram esrar bulundu. Araçta bulunan M.C. (36) ve Y.T. (21) isimli kadınlar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Kaynak: AA