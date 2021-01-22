Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
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Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

22.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:34
Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol kontrolünde durdurulan otomobilde 2 kilo 182 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yol kontrolünde durdurulan otomobilde 2 kilo 182 gram esrarla yakalanan şüpheli tutuklandı, eşi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik çalışma kapsamında yol kontrolü yaptı.

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde gerçekleştirilen uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 2 kilo 182 gram toz esrar ele geçirildi, sürücü Ahmet D. ile eşi F.D. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Bolu Adliyesine sevk edilen Ahmet D. tutuklandı, eşi F.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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