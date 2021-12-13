Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı

Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı
AA / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilde 4 kilo 700 gram esrarın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilde 4 kilo 700 gram esrarın ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Otoyolu'nun kent merkezi yakınlarında uygulama yapıldı.

Şüphe üzerine bir otomobili durduran ekipler, narkotik köpeği Sezar ile yaptıkları aramada, aracın değişik bölümlerine gizlenmiş 4 kilo 700 gram esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan N.K. (27) ve Ö.B. (25 ), işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti" yapmak suçundan tutuklandı.

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

Uyuşturucu kullandığı iddia edilen AK Partili eski başkanla ilgili Yozgat Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title