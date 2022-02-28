Bolu'da otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı

BOLU (AA) - Bolu'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu madde bulundurma ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bir otomobili durduran ekipler, yaptıkları aramada 3 parça halinde 56 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki R.B. (36) ve S.C. (30) ile D.K. (21) isimli kadın, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.C. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.