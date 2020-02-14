Bolu'da otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 303,57 gram kokain ele geçirildi.
Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 303,57 gram kokain ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.
Aramada 303,57 gram kokain ele geçirildi, araçtaki İbrahim B. ile Ferhat D. gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.