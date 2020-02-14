Bolu'da otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi
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Bolu'da otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

Bolu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 303,57 gram kokain ele geçirildi.

14.02.2020 19:18 | Son Güncelleme: 14.02.2020 19:18
Bolu'da otomobilde 303 gram kokain ele geçirildi

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 303,57 gram kokain ele geçirildi.

İl ekipleri, kent merkezinde şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde arama yaptı.

Aramada 303,57 gram kokain ele geçirildi, araçtaki İbrahim B. ile Ferhat D. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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