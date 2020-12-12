Bolu'da otomobil tomruk kamyonuna çarptı: 2 yaralı
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Bolu'da otomobil tomruk kamyonuna çarptı: 2 yaralı

12.12.2020 22:45 | Son Güncelleme: 12.12.2020 22:48
Bolu'da otomobil tomruk kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin tomruk kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin tomruk kamyonuna çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu üzerinden Ankara istikametine seyreden Bilal Halıcıoğlu idaresindeki 14 AAN 774 plakalı otomobil, önünde seyreden Rıfat Kabasakal yönetimindeki 67 NN 521 plakalı tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.

Meydana gelen trafik kazasında otomobil içinde sıkışan sürücü ile yanında bulunan Yusuf Halıcıoğlu yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Bilal Halıcıoğlu'nu sıkıştığı yerden yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu çıkarttı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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