Bolu'da otomobil tıra çarptı: 1 yaralı
05.03.2021 10:41 | Son Güncelleme: 05.03.2021 10:44
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin tıra çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu üzerinden İstanbul istikametine seyreden Mehmet K. idaresindeki 44 FR 870 plakalı otomobil, Yeniçağa Gişeleri mevkisinde önünde seyreden Muharrem A. yönetimindeki 31 KCD 47 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada otomobildeki Ümmihan K. yaralandı.
Yaralı kadın olay yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartıldıktan sonra ambulansla Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder