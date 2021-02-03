Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
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Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

03.02.2021 10:39 | Son Güncelleme: 03.02.2021 11:26

Bolu'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu yönüne giden Sinan Ü. idaresindeki 81 KF 533 plakalı otomobil, Akkayalar mevkisinde yoldan çıkarak 10 metre yükseklikten su kanalına devrildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan yaralı sürücü ile yanındaki Murat K, sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yolun kaygan olması nedeniyle kaza yaptıklarını belirten Sinan Ü, "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı hafif atlattık." dedi.

Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı
Otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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