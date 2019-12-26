Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
Bolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mudurnu'dan Nallıhan istikametine seyreden Şükran K. idaresindeki 14 FJ 035 plakalı otomobil, Seben yol ayrımı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi.
Kaza sürücüyle birlikte araçta bulunan Nurhan T, Fatma T, Salih A. ve Fatma A. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.