Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
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Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Bolu'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

26.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 26.12.2019 10:38
Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 'dan istikametine seyreden Şükran K. idaresindeki 14 FJ 035 plakalı otomobil, Seben yol ayrımı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek, şarampole devrildi.

Kaza sürücüyle birlikte araçta bulunan Nurhan T, Fatma T, Salih A. ve Fatma A. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Nallıhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA
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