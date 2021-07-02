Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
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Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Muzaffer Ö. yönetimindeki 06 VM 080 plakalı otomobil Hacıhalimler Köyü mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Bolu'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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