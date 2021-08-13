Bolu'da otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı
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Bolu'da otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

Bolu'da otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz - Haberler | Güncel

Bolu'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Bolu'da park halindeki 3 araca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

D-100 kara yolundan İstanbul yönüne giden Hakkı Kocatürk yönetimindeki 78 BR 132 plakalı otomobil, Sanayi Sitesi önünde yoldan çıkarak park halindeki 1 hafif ticari araç ve 2 otomobile çarptı.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartılarak ambulansa taşındı.

Yaralanan sürücü İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.

Bolu'da otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı
Bolu'da otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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Bolu'da otomobil park halindeki 3 araca çarptı: 1 yaralı - Haberler
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