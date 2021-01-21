Bolu'da otomobil kamyonla çarpıştı 2 kişi yaralandı
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Bolu'da otomobil kamyonla çarpıştı 2 kişi yaralandı

21.01.2021 22:15 | Son Güncelleme: 21.01.2021 22:18
Bolu'da otomobil kamyonla çarpıştı 2 kişi yaralandı

100 kara yolunun Bolu kesiminde bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde bir otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 kara yolundan İstanbul istikametine seyreden Tayfun D. idaresindeki 14 ABD 008 plakalı otomobil ile kontrolsüz kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan Mevlüt D. yönetimindeki 50 DA 746 plakalı kamyon Köroğlu mevkisinde çarpıştı.

Kazada, otomobilin sürücüsü ile yanındaki Sena A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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