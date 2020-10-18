Bolu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Bolu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

18.10.2020 09:17 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:20
Bolu'da otomobil ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Bolu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

D-100 kara yolundan Bolu istikametine giden Kemal A. idaresindeki 14 DN 473 plakalı traktör, Vakıfgeçitveren köyü yakınlarındaki kavşakta Aykut T'nin kullandığı 67 ABK 894 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan traktör, karşı şeride geçerek durabildi.

Hafif şekilde yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince ayakta tedavi edilirken, kontrollü şekilde sağlanan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz

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