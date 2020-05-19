Bolu'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
19.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:46
Bolu'da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden Ersin M. idaresindeki 14 EN 525 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağı'nda önünde seyreden Selami Y. yönetimindeki BK 395 plakalı minibüsle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle minibüs yol kenarındaki bankete çarparak devrilirken, otomobil ise orta refüje savruldu.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu izzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlü Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA