Bolu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
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Bolu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı

Bolu'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 4 yaralı
Anadolu Ajansı / İlhami Çetin - Haberler | Güncel

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ü.Ü'nün kullandığı 17 AL 331 plakalı otomobil, Mudurnu kavşağında, İ.K. idaresindeki 14 AAL 715 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki 2 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Çetin

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