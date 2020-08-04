Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

100 kara yolunun Bolu kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
04.08.2020 01:45 | Son Güncelleme: 04.08.2020 01:48

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametine seyreden Sefa G. idaresindeki14 BA 609 plakalı otomobil ile aynı istikamette ilerleyen Mesut E. yönetimindeki 34 DR 1209 plakalı hafif ticari araç, Rüzgarlar köyü mevkinde çarpıştı.

Araçların sürücüleri yara almadan kurtulurken, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Gökcan E, Mehmet A. ve Şeref A. yaralandı.

Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı.

Trafik kazası nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikametine bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların olay yerinden kaldırılmasından sonra normale döndü.

Kaynak: AA

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