Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Bolu'da otomobil ile cipin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Murat K. idaresindeki 14 ES 881 otomobil ile Ayşe Y. yönetimindeki 81 BA 671 plakalı cip, kapalı yüzme havuzu kavşağında çarpıştı.

Kazada hurdaya dönen cipte sıkışan Ayşe Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki Remziye K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı
Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 5 yaralı
Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
Arkadaşını kurtarmak isterken birlikte boğulmuşlar
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
'İcradan otomobil alacağız' yalanıyla dolandırıcılığa 5'er yıl hapis
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mustafa Denizli Meltem Hocaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bolu'da otomobil ile cip çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.05.2021 11:30:32. #1.11#

title