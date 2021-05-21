Bolu'da otomobil geri dönüşüm kutusuna çarptı: 1 yaralı
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Bolu'da otomobil geri dönüşüm kutusuna çarptı: 1 yaralı

Bolu'da otomobil geri dönüşüm kutusuna çarptı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da bir otomobilin tekstil geri dönüşüm kutusuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Bolu'da bir otomobilin tekstil geri dönüşüm kutusuna çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda seyreden S.A. idaresindeki 06 BGT 965 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Pırlanta Sokak kavşağında bulunan Bolu Belediyesine ait kullanılmış giysi, ayakkabı ve ev tekstil ürünleri geri dönüşüm kutusuna çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bolu'da otomobil geri dönüşüm kutusuna çarptı: 1 yaralı
Bolu'da otomobil geri dönüşüm kutusuna çarptı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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