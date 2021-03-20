Bolu'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 yaralı
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Bolu'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 yaralı

20.03.2021 09:03 | Son Güncelleme: 20.03.2021 09:06
Bolu'da otomobil dere yatağına devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mengen ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Bolu'nun Mengen ilçesinde, otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bolu-Zonguldak kara yolunde seyreden Sedat K. yönetimindeki 06 EU 9952 plakalı otomobil, Kuzgöl Köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazada, araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kabasakal

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