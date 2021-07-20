Bolu'da otomobil, bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 kişi yaralı
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Bolu'da otomobil, bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 kişi yaralı

Bolu'da otomobil, bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 kişi yaralı
Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel

BOLU'da, D-100 yolunda önünde yavaşlayan araca çarpamamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, bariyerlere çarptı.

BOLU'da, D-100 yolunda önünde yavaşlayan araca çarpamamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil, bariyerlere çarptı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, D-100 yolunun Paşaköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Serdal Koç, kullandığı 55 ADM 718 plakalı otomobil ile önünde yavaşlayan araca çarpmamak için manevra yaptı. Bu sırada aracın kontrolünü kaybeden Koç, bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Koç ile araçtaki Sami Koç, Salih Koç ve Enes Koç yaralandı. Yaralılar, kaza yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.


Bolu'da otomobil, bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 kişi yaralı
Bolu'da otomobil, bariyerlere çarptı; aynı aileden 4 kişi yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük

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