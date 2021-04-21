Bolu'da otele giriş kaydı yapılırken HES kodu sorgusunda "riskli" çıkan kişi kaçtı
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Bolu'da otele giriş kaydı yapılırken HES kodu sorgusunda "riskli" çıkan kişi kaçtı

Bolu'da otele giriş kaydı yapılırken HES kodu sorgusunda 'riskli' çıkan kişi kaçtı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Güncel

Bolu'da bir otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda "riskli" çıkan vatandaş, otel sahibinin durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine kaçtı.

Bolu'da bir otele giriş kaydı yaptırdığı sırada HES kodu sorgusunda "riskli" çıkan vatandaş, otel sahibinin durumu fark ederek polise haber vermesi üzerine kaçtı.

Alınan bilgiye göre, Aktaş Mahallesi Öney Sokak'taki bir otele gelen bir kişi, konaklamak için oda istedi.

HES kodu sorgusunu yapan otel sahibi İsmail Adıyaman, vatandaşın "riskli" olduğunu görerek durumu polise bildirdi.

Adıyaman, kayıt işleminin neden uzun sürdüğünü soran müşteriye, HES kodu sorgusunun "riskli" çıktığını bu nedenle polise haber verdiğini söyledi.

Bunun üzerine kendisinin değil eşinin "pozitif" olduğunu iddia eden müşteri, polisin otele gelmesini beklemeden çıkarak bölgeden uzaklaştı.

Vatandaşın otelden uzaklaşma anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

İsmail Adıyaman, gazetecilere, genelde bu tarz şeylerle karşılaşmadıklarını belirterek, "Müşterimizin kaydını yaptığımız esnada, HES kodu sorgusunu yaptığımızda pandemili olduğunu gördük. Polise teslim etmem gerektiğini söyledim vatandaşa. O sırada uzaklaştı. Zaten polis otele geldiğinde vatandaş uzaklaşmıştı ama vatandaş dışarıda market alışverişini yapmış, sokakta dolaşmış, otelimize gelmiş." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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