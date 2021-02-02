Bolu'da ormanlık alanlarda hasar tespit çalışması yapıldı

Bolu'da geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınanın ardından ormanlık alanlar içerisinde hasar tespit çalışması gerçekleştirildi.

Bolu'da, 25 ve 26 Ocak'ta meydana gelen yoğun fırtına sonrası ormanlarda oluşabilecek zararın tespiti için Aladağ Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler arazide hasar tespiti yaptı.

Havadan ve karadan yapılan denetimler esnasında zamanında bakım müdahalesi yapılmış genç meşcerede fırtına veya kar zararı olmadığı görüldü.

Bazı bölgelerde kök gelişimi iyi olmayan ağaçların fırtına zararı nedeniyle devrildiği tespit edildi.

Ormanlara yapılması gereken bakım müdahalelerinde geç kalınması halinde ağaçların gelişimlerinin olumsuz yönde etkilendiğini belirten yetkililer, bakımı zamanında yapılmayan ormanlardaki ağaçların kök ve çap gelişimlerinin geri kaldığı, kök gelişimi iyi olmayan yeterli çap gelişimi yapamayan ağaçlardan oluşan ormanların fırtına, aşırı kar gibi olaylarda ya devrildiği ya da kırıldığı ifade edildi.

Fırtına hasarının olduğu alanlarda tespit ve üretim çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiği ve yoğun trafik akışının olduğu Bolu-Seben karayolu kenarında güvenlik tedbirleri arttırılarak yürütülen çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasının planlandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Emin Gürbüz